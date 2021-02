Economie 75 jaar Van Loock: een bijzonder jubileum

In Zandhoven vieren ze dit jaar een bijzondere verjaardag. Of toch tenminste één van de meest iconische winkels in de gemeente. Want Van Loock bestaat 75 jaar. Het familiebedrijf is bekend om zijn schoenen. Van heinde en ver komze naar daar om een paar schoenen te kopen.