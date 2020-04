75 laptops verzameld, klaargemaakt en uitgedeeld in Brasschaat

In Brasschaat zijn de afgelopen dagen vele laptops binnengebracht na een oproep door het gemeentebestuur. Die toestellen hebben alle 75 een onderhoud gekregen en werden klaargemaakt om een tweede leven te krijgen bij schoolkinderen die geen of beperkte toegang hebben tot thuisonderwijs.

Ondertussen heeft ook het OCMW geld vrijgemaakt en computers aangekocht. Deze laptops en tablets zijn maandagochtend naar de Brasschaatse scholen overgebracht die deze op hun beurt aan de leerlingen bezorgden die er het meeste nood aan hebben. Alle toestellen werden meteen gebruiksklaar gemaakt door een vrijwilliger IDW, waarvoor veel dank!

Na een bevraging bij de Brasschaatse scholen bleek er nood te zijn aan hulpmiddelen om voldoende toegang te krijgen tot de digitale lessen. De scholen bezorgden op hun beurt aan het gemeentebestuur een lijst met leerlingen die zeker een computer zouden kunnen gebruiken.

Brasschaat toont warm hart

Enkele scholen hebben de leerlingen zelf kunnen verderhelpen door een computer van de school zelf mee te geven. In de huidige situatie wordt nog maar eens duidelijk dat de Brasschatenaren hun warm hart maar al te graag tonen. Want vrijwel meteen na de oproep via Facebook en in de Parkbode om oude laptops binnen te brengen, kwamen oude tablets en laptops binnen op het gemeentehuis. En dankzij een samenwerking tussen schepen van Onderwijs Inez Ven en schepen van Sociale zaken en armoede Karina Hans werden nog eens 40 laptops aangekocht voor kansarme kinderen.

Er volgde nog een tweede oproep richting Brasschaatse ondernemers en bedrijven om oude laptops binnen te brengen. En ook vanuit die hoek kwam gehoord. Eind deze week mogen we nog ongeveer 20 gebruiksklare laptops ontvangen van een ondernemer uit Brasschaat.

Ondertussen ondersteunen ICT-medewerkers van onze basisscholen de kinderen met problemen bij het opstarten. Uiteraard blijven we nog aanvragen binnenkrijgen van scholen dus blijven nog op zoek naar laptops.

(bericht en foto © gemeente Brasschaat)