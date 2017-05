75% van Antwerpse secundaire scholen stapt in onlinesysteem

75 procent van de Antwerpse scholen zullen ouders al zeker niet meer moeten kamperen om hun kind proberen in te schrijven. Zij doe mee met het Centraal Aanmeldingsregister, het onlinesysteem.



Eeder al had het Lokaal Overlegplatform dat systeem al ingevoerd voor de basisscholen, maar nu kan het dus ook in het secundair. Maar voor de secundaire scholen is het niet verplicht om eraan mee te doen omdat dat de Vlaamse regelgeving dat - voorlopig althans - niet toelaat. Diegene die niet mee doen, denken dat ze de concurrentie zouden voelen van de scholen buiten Antwerpen waarvoor het internetregister niet beschikbaar is en kinderen vrij kunnen worden ingeschreven.