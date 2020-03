759 extra bedden op intensieve zorgen

De diensten 'intensieve zorg' van de Belgische ziekenhuizen tellen vandaag 759 extra bedden, bovenop de 1.900 bedden die in normale tijden beschikbaar zijn. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block zondag gezegd in De Zevende Dag op één. En die capaciteit zal nog stijgen. In de intensieve zorgen liggen momenteel 290 patiënten besmet met COVID-19, zo maakte de FOD Volksgezondheid zondag bekend. Het gaat om een stijging met 52 patiënten in de voorbije 24 uur. Meer algemeen zijn er in totaal nu 1.380 COVID-19-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen.

De ziekenhuizen kunnen die toevloed op dit moment aan, bevestigde De Block. Daarvoor is de voorbije weken alles in het werk gesteld. Door het in gang zetten van de noodplannen zijn de ziekenhuizen erin geslaagd om nog eens 759 bedden bij te maken op de intensieve afdelingen, aldus de minister. "En er wordt heel hard gewerkt om nog beddencapaciteit in die intensieve afdelingen bij te maken."