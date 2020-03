77-jarige op krukken beroofd in centrum Antwerpen

Gistervoormiddag werd een dame van 77 bestolen door twee jongeren. De dame, die zich van krukken moest bedienen, werd door de twee verdachten gevolgd en in een lift in een winkel in de Beddenstraat beroofd van haar portefeuille.

De politie kwam ter plaatse en kon op camerabeelden de twee verdachten in beeld brengen. Hun signalement werd doorgegeven en in de loop van de namiddag werden de twee door een aandachtige interventiepatrouille opgemerkt op het Falconplein. De twee konden uiteindelijk in de Schipperstraat staande gehouden worden. De man van 20 en de man van 15 werden gearresteerd. De oudste bleek ook nog illegaal in ons land te verblijven. De twee worden voorgeleid. De portefeuille van het slachtoffer kon voorlopig nog niet gerecupereerd worden.

(bericht en afbeelding : Lokale Politie Antwerpen)