78-jarige man uit Deurne wellicht vermoord door buurman

Alles wijst erop dat de 78-jarige man die vrijdagavond dood werd aangetroffen in zijn woning in Deurne, vermoord is door zijn buurman.

De brandweer vond vrijdag twee lichamen in een woning in de Jan de Corde-straat in Deurne. De 78-jarige bewoner en zijn 36-jarige buurman. De buur had ingebroken bij het slachtoffer. Toen die de inbreker betrapte, werd hij vermoord. Om zijn moord eruit te laten zien als een zelfmoord, stichtte de dader brand, maar daarbij kwam hij zelf om het leven