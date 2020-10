8 aanhoudingen en grote drugsvangst in Antwerpse haven

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft deze week verschillende leden van een criminele drugsorganisatie aangehouden na een tussenkomst door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. De organisatie rekende daarbij opnieuw op inside information en de medewerking van havenarbeiders.

De organisatie lijkt zich gespecialiseerd te hebben in het frauduleuze ophalen van containers vanop de kaaien in de Antwerpse haven. Daarbij worden pincodes of alfapassen gebruikt, of slagen truckchauffeurs er in om via tailgating op de haventerreinen te geraken. Containers worden naar opslagplaatsen in de Antwerpse regio of in het Waasland gereden, gelost en nadien terug op kaai gezet of zelfs gedumpt.

Het gerechtelijk onderzoek is van start gegaan met een frauduleuze afhaling begin dit jaar. Tijdens het onderzoek kon de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen de organisatie verder in kaart brengen. In de loop van het onderzoek kon in samenwerking met de douane en de scheepvaartpolitie 1.38 ton cocaïne in beslag worden genomen. Er zijn aanwijzingen dat de cocaïnelijn al enige tijd aan gang zou zijn, maar die door de tussenkomst in dit onderzoek doorgeknipt werd.

In opdracht van de onderzoeksrechter werden maandag en dinsdag in totaal 18 huiszoekingen uitgevoerd door FGP Antwerpen. Daarbij werden 9 mensen gearresteerd. Drie straddler chauffeurs ( 24, 32 en 53 jaar uit Kapellen, Malle en Schelle) werden gearresteerd, omdat ze de containers zo geplaatst zouden hebben dat ze makkelijker opgehaald konden worden. Ze waren aan de slag op grote containerterminals verspreid over de haven. Dat zou kunnen wijzen op het georganiseerde karakter van deze organisatie.

Het gaat verder om mannen en vrouwen tussen 28 en 60 jaar uit Antwerpen, Berchem, Berlaar, Kapellen Lier, Malle, Putte, Ranst, Schelle, Waregem en Wilrijk.

Uiteindelijk werden zes mensen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Daarbij ook de eigenaar van transportfirma die chauffeurs inschakelde om frauduleuze afhalingen te doen. Een vrouw van 50 jaar en een man van 32 zijn vrij onder voorwaarden.

Tijdens de verschillende controles werd meer dan 300.000 euro cash, dure horloges en luxegoederen, waaronder een levensgrote beer van een Franse modemerk ter waarde van 15.000 euro in beslag genomen.

Onder leiding van de onderzoeksrechter voert de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen het verdere onderzoek uit. Parallel aan dit grootschalige drugonderzoek wordt ook een kaalplukonderzoek gericht op de illegale winsten.

Het parket van Antwerpen en van Oost-Vlaanderen en FGP Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: www.onzehavendrugsvrij.be.

(foto : Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen)