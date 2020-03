8 arrestaties in onderzoek naar drugsgeweld

De Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen heeft vanmorgen een grote reeks huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een criminele organisatie. Die wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de drugsgerelateerde geweldsincidenten die Antwerpen teisteren.

Een aantal verdachten is in beeld gekomen naar aanleiding van een schietincident vorig jaar. Een 20-jarige vrouw had zich in de nacht van 20 april 2019 in de voet geschoten in een appartement aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht. Bij de huiszoekingen die volgden werd een heus wapenarsenaal aangetroffen: 8 granaten, 6 vuurwapens en munitie, 1 kilogram semtex, 2 gsm-ontstekingsmechanismen, maar ook bijna 40 kilogram cocaïne en 25.000 euro cash.

Het opgestarte onderzoek door FGP afdeling Agressie had het doel om de wapentrafieken en aanvoerlijnen van granaten en explosieven in kaart te brengen en om zo te achterhalen hoe drugsorganisaties zich bewapenen. Doorgedreven telefonieonderzoek, sporenonderzoek en de inzet van bijzondere opsporingsmethoden leidden de speurders zo naar een appartement op het Antwerpse Eilandje van waaruit een aantal leden van de organisatie opereerde.

Naast verdachten die in Antwerpen actief zijn, opereerde een aantal leden van de organisatie vanuit Limburg. Dat resulteerde onder meer in huiszoekingen, waarbij springstoffen, ontstekers, een raketlanceerder met antitankgranaat en oorlogswapens van het type AK-47 werden aangetroffen. De Federale Gerechtelijke Politie Limburg werd ingeschakeld om samen te werken met FGP Antwerpen.

De focus van het onderzoek lag op de illegale handel in wapens en explosieven, maar de leden van de organisatie konden ook gelinkt worden aan verschillende grote partijen cocaïne. In totaal om minstens 1,5 ton met concrete partijen van 700 kilogram cocaïne (Antwerpen, 2 mei 2019), 444 kilogram cocaïne (Ranst, 12 december 2019) en 190 kilogram cocaïne (Bornem, 13 januari 2020). Eén van de vermoedelijk leiders van de organisatie verblijft permanent in Dubai.

Tijdens het onderzoek viel op dat deze organisatie samenwerkte met een dadergroep in Noord-Nederland. Die laatste lijkt verantwoordelijk voor de bevoorrading van de Antwerps-Limburgse organisatie. De wapens, zoals handgranaten en explosieven, zouden dan vanuit het voormalige Oostblok afkomstig zijn.

De onderzoeksrechter had opdracht van gegeven om vandaag 39 simultane huiszoekingen uit te voeren in België, Nederland en Duitsland. In België werd tussengekomen in de provincies Antwerpen (15), Limburg (18), Oost-Vlaanderen (2), West-Vlaanderen (1) en Vlaams Brabant (1). Acht personen werden gearresteerd: twee vrouwen en zes mannen, tussen 26 en 44 jaar. Een aantal verdachten kan gelinkt worden aan individuele druggerelateerde geweldsincidenten die in Antwerpen hebben plaatsgevonden.

Naast de eerder vermelde wapens werd nog beslag gelegd een handvuurwapen, munitie, een lader, 65.000 euro cash, luxegoederen en –juwelen, een goudstaaf van 1 kg, een groot aantal geëncrypteerde telefoons.

De onderzoeksrechter zal beslissen over de aanhouding van de verdachten. De feiten zijn gekwalificeerd als deelname criminele organisatie, inbreuken op de wapenwetgeving en handel in verdovende middelen.

Het gerechtelijk onderzoek wordt intensief verdergezet. Bijkomende huiszoekingen en arrestaties worden niet uitgesloten.

Het parket benadrukt dat de resultaten van vandaag het gevolg zijn van de geleverde inspanningen van en de samenwerking tussen de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, Federale Gerechtelijke Politie Limburg, lokale politiezones uit verschillende provincies en van de onderzoeksrechter. In totaal werden ongeveer 165 speurders ingezet, plus speciale eenheden en de dienst hondensteun van de federale politie en politieschool PLOT.

Politie en justitie blijven er samen alles aan doen om het geweld in het drugsmilieu in te dijken. Dit onderzoek is daar een voorbeeld van. Niet enkel door een onderzoek naar de cocaïnehandel, maar ook naar de achterliggende handel in zware wapens die gebruikt zouden kunnen worden om rekeningen in het drugsmilieu te vereffenen.