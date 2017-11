8 freestyle rappers bekvechten in DE Studio

De 8 freestyle rappers die het nu vrijdag 3 november 2017 in DE Studio in Antwerpen tegen elkaar opnemen in de allereerste Red Bull Bekvechten Battle - een old school rap battle in een nieuw jasje - zijn bekend.

De deelnemers vechten het one on one met elkaar uit, met als enige wapen hun rhymes en een microfoon. De inzet? De titel van België’s beste Bekvechter! En dat gaat er soms hevig aan toe! Antwerpenaar Salah, bekend van NoMoBS en SLM, leidt het hele gebeuren in goede banen, terwijl DJ Dysfunkshunal zorgt voor de beats.

Red Bull Bekvechten is een nieuwe hiphopcommunity, voor en door freestyle MC’s en fans. Talloze rappers uit alle uithoeken van Vlaanderen stuurden hun freestyle rap video’s in om kans te maken op een spot in de eerste Red Bull Bekvechten Battle. Een professionele jury - met kleppers als Zwangere Guy, Nag, Samoerai, Gus en Azer - pikte er de beste 8 uit. Met enkele gevestigde waarden, maar vooral heel veel nieuw talent!