8 GAS-boetes voor zwemmen in de Ekerse Putten

Gisteren heeft het wijkteam van de regio Noord op verschillende plaatsen in de regio toezicht gehouden om overlast tegen te gaan.

Rond de Ekerse Putten zijn acht GAS-boetes gemaakt omdat mensen er kwamen om te zwemmen. Dat is, zelfs met deze hitte, verboden. Ook het aanmaken van een barbecue is er verboden en werd een keer vastgesteld. In een horecazaak in Merksem betrapte de politie een man die zijn zaak openhield maar eigenlijk een beroepsverbod lopende had. Hij mag gedurende vijf jaar geen handelszaak openen. De politie stelde ook nog drie verkeersovertredingen vast en stelde ook twee GAS-boetes op voor claimergedrag. Naar het einde van de actie toe, kregen ook twee fietsers nog een waarschuwing omdat ze reden zonder verlichting.