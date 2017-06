Speurders van Lokale Politie Antwerpen hebben op donderdag 8 juni ‘s ochtends twee simultane huiszoekingen uitgevoerd in het Antwerpse en in de Kempen. Daarbij zijn drie personen opgepakt en werd er een aanzienlijke hoeveelheid hasjiesj in beslag genomen.

De verdachten kwamen een tijd geleden al in beeld in de marge van het zogenaamde dossier The French Connection. Ze worden ervan verdacht dat ze instonden voor de levering van hasjiesj, en dat op aanzienlijk grote schaal. Ze gingen heel voorzichtig te werk, wat het de speurders moeilijk maakte om een goed beeld te krijgen van de activiteiten van de bende. De huiszoekingen van donderdagochtend 8 juni in Deurne en tegelijk ook in Mol brachten een einde aan die activiteiten.

Plastic zak

Na een doorgedreven onderzoek, werd de woning van de verdachte omsingeld. Toen de politie het pand binnen ging, gooide de verdachte nog vlug een plastic zak naar buiten. Hij werd overmeesterd en overgebracht naar de cel. In de plastic zak vonden de rechercheurs twee kilo hasjiesj.

Gelijktijdig met de huiszoeking in Deurne vielen de speurders binnen in een woning in Mol. Daar is 6,5 kilogram hasjiesj aangetroffen. Twee personen zijn er aangehouden. Op die plaats zijn ook geld en een wagen in beslag genomen.

Foto's: Lokale Politie Antwerpen