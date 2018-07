8 nieuwe gidsen in de haven via CVO Provincie Antwerpen

Het Havencentrum verwelkomt 8 nieuwe gidsen in de ploeg om leerlingen van de lagere school door de haven te loodsen . Zij volgden hiervoor de tweejarige opleiding gids/reisleider van het CVO. Als thema kozen ze voor de haven. Het Havencentrum werkt samen met een ploeg van 80 freelance havengidsen. Zij nemen jaarlijks bijna 40.000 bezoekers op pad in de haven.



De gidsen van het CVO starten als gids op de havenrondvaart voor het lager onderwijs. Tijdens een twee uur durende havenrondvaart ontdekken leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar de haven vanop het water. De leerlingen ontdekken bijvoorbeeld waar hun ontbijt, hun sportschoenen of speelgoed vandaan komt. Nadien gaan ze in kleine groepjes aan de slag met op maat gemaakte doekoffers. De gids is veel meer dan een feitenverteller, neemt leerlingen mee in zijn verhaal en inspireert hen over de havenwereld.

Ludwig Caluwé, voorzitter van het Havencentrum, noemt deze samenwerking dan ook een logische keuze: “Het CVO heeft heel wat knowhow rond gidspraktijken. Ze bieden met hun opleiding de kandidaat-gidsen heel wat troeven om een groep te begeesteren. Het is dan ook logisch dat zij de basisopleiding en de finaliteit verzorgen. De gidsen krijgen zo meteen een stevige basis mee om leerlingen mee te trekken in de haven door in te spelen op de leefwereld van deze jonge klantjes.”

Zelf een gidsenopleiding volgen?

Ben je meertalig en sociaal? Klopt je hart wat sneller als je mensen op pad kan nemen en aan hen kunt vertellen? Wil je je interesses en je talenten ook graag inzetten voor je job? Voor meer informatie en inschrijvingen kun je terecht op de website van CVO Provincie Antwerpen. www.cvoprovincieantwerpen.be > opleidingen

(foto Havencentrum)