8 van de 9 bendeleden die gisteren werden opgepakt, blijven aangehouden

In het dossier Baccarat heeft de onderzoeksrechter de negen verdachten gisteren in de loop van de namiddag en avond verhoord. Acht mensen blijven aangehouden in de gevangenis, de negende is vrij onder voorwaarden. De acht aangehoudenen verschijnen dinsdag voor de raadkamer.

De negen mensen werden gisteren in ons land gearresteerd tijdens een gecoördineerde actie van de lokale recherche van PZ Antwerpen. De betrokkenen worden verdacht van teelt, doorvoer en verkoop van drugs in binnen- en buitenland. (bekijk hieronder de ATV-reportage van gisteren)

(archieffoto Pixabay)