8 verdachten in Antwerpse rand aangehouden voor gijzeling

De politie merkte vrijdagmiddag een man op die zich leek te verstoppen in het Ertbruggebos. Gezien de verdachte situatie besloot het team de man te controleren. Hij zette het op een lopen te zetten en begon zich hevig te verzetten bij zijn arrestatie. Hierbij raakte een politieman lichtgewond. De verdachte had verschillende tangen in zijn rugzak zitten en de fiets waarop hij zich verplaatste bleek kort voordien gestolen aan een school in de buurt. De man had na deze diefstal brieven en postpakketjes ontvreemd uit een appartementsgebouw. Bij de verdachte thuis vond de politie nog gestolen spullen. In totaal konden 7 slachtoffers teruggevonden worden. Over waar de dief zijn kerstfeest viert beslist de onderzoeksrechter.