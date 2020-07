Begonnen in 1954 en vandaag nog steeds aan de slag. Dat is het ongelooflijke verhaal van kapster José Massaux uit de Antwerpse Seefhoek. 80 jaar is José ondertussen, maar ze blijft onvermoeibaar haren knippen en kleuren dat het een lieve lust is. Zelfs vandaag, op haar zestigste huwelijksverjaardag, weet José van geen ophouden. En aan pensioen wil ze absoluut nog niet denken.