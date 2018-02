80-jarige vrouw gered uit brand in 's Gravenwezel

Een bejaarde vrouw van 80 uit 's-Gravenwezel is gisteravond gered uit een brand.

De vrouw verwittigde zelf de brandweer, maar het was een buurman die haar uit het brandende huis redde. Toen de brandweer toekwam, stond het gebouw al in lichterlaaie. Het huis kon niet meer gered worden. Het is totaal vernield. De bewoonster wordt opgevangen door haar dochter. Het labo onderzoekt vandaag wat de oorzaak is van de brand. Het vuur is in ieder geval ontstaan op de zolderverdieping.