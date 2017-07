Vanochtend is een 84-jarige fietser overleden na een val tegen een boom. Dat gebeurde in de Marijnnevennestraat in Kalmthout.

De man uit Merksem was op weg naar de bakkersmolen in Wildert. Onderweg maakte hij een ongelukkige val en kwam met zijn hoofd tegen een boom terecht. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis.

(foto foto@margotilborghs.be - GVA)