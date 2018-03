In Madrid is Piet Verdonck (rechts op de foto) Europees kampioen kogelstoten geworden in de categorie Masters plus 85 jaar.

Piet Verdonck gooide de kogel 10,33 meter ver. Piet Verdonck was ook meerdere keren Belgisch kampioen. Hij was ook jaren lang actief in de Belgische korfbalploeg. Volgende week neemt Verdonck ook nog deel aan het speerwerpen.