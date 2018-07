85-jarige ramt enkele auto's en rijdt garage binnen

Gistermiddag reed een wagen op de Berchemlei een garage in. Maar het was niet de garage van de bestuurder en stond de poort niet open.

De 85-jarige bestuurder reed vanuit de Arthur Mattyslaan het rond punt op en kwam eerst in botsing met een voertuig op het rond punt. Volgens een getuige leek het alsof de bestuurder de controle over zijn voertuig was verloren, omdat hij na de aanrijding versnelde richting Berchemlei. Daar raakte hij een tweede voertuig dat op de straat stond en een rode auto die geparkeerd stond. Uiteindelijk reed het voertuig recht door een garagepoort om daar tot stilstand te komen.

Verschillende zaken in de garage, waaronder enkele fietsen, raakten hierbij zwaar beschadigd. Ook de auto was niet meer rijvaardig. De overige aangereden voertuigen liepen vooral blikschade op. Zowel de bestuurder als zijn passagier raakten slechts lichtgewond, maar waren wel aangedaan door de feiten. Ze worden op latere datum verhoord. De brandweer kwam ter plaatse om de woning te controleren, maar kon geen stabiliteitsproblemen vaststellen.