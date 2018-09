85-jarige uit Deurne is wereldkampioen kogelstoten

De 85-jarige Pierre Verdonck uit Deurne heeft goud gehaald in het kogelstoten. Dat deed hij op het Wereldkampioenschap voor de Masters.



In het Spaanse Malaga was Pierre in de categorie van 85-plussers veruit de beste. Hij verpletterde de tegenstand met een worp van 10 meter 64, meteen goed voor zijn beste prestatie van het seizoen. In maart werd de kranige atleet ook al Europees kampioen. Nu doet hij dus nog wat beter, en mag hij zich de beste kogelstoter van zijn leeftijd ter wereld noemen.