85-jarige voetgangster in levensgevaar na aanrijding

Het Amerikaanse leger vreest de files op de Antwerpse ring. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Van februari tot mei zal in Noord-Duitsland een grote Amerikaanse legeroefening plaatsvinden.De grootste sinds de Koude Oorlog. Via onze haven wil het Amerikaanse leger binnen de 96 uur in Noord-Duitsland staan. Via het spoor, maar ook via de weg, de ring van Antwerpen dus. De Amerikaanse legertop zou de files op de Antwerpse ring vrezen en daarom zal het rollend materieel vooral ’s nachts rijden om tijdverlies te vermijden.