85 procent gecontroleerde bedrijven respecteert social distancing niet

Uit controles die de inspectiediensten hebben uitgevoerd tussen 23 maart en 3 april blijkt dat 280 van de 328 gecontroleerde werkgevers (85 procent) de regels rond social distancing op het werk niet respecteren. Dat blijkt uit cijfers die Groen-Kamerlid Evita Willaert heeft opgevraagd.

Volgens Willaert spelen werkgevers op die manier met de gezondheid van hun werknemers. In het belang van de volksgezondheid vraagt haar partij de controles op te drijven. De inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) controleert werkgevers op de naleving van de regels in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De inspectiedienst wordt momenteel volledig ingezet voor de controles op de noodzakelijke preventieve maatregelen. De inspectie kan zowel proactief optreden als na een klacht.

Uit de cijfers die Groen-Kamerlid Evita Willaert heeft opgevraagd, blijkt dat de inspectiedienst TWW in de periode 23 maart-3 april 704 coronagerelateerde klachten heeft geregistreerd. De dienst voerde ook 750 controles op afstand uit waarbij telefonisch een checklist wordt overlopen. Bij 328 werkgevers werd ook een controle ter plaatse uitgevoerd. En daaruit blijkt dat 280 werkgevers niet in orde waren. 280 werkgevers kregen een waarschuwing, 52 werkgevers kregen een termijn opgelegd om zich in regel te stellen, 1 bedrijf kreeg een pv en 20 bedrijven werden op bevel gesloten. 'Men speelt met de gezondheid van alle werknemers door zo laks met de richtlijnen om te gaan', reageert Willaert. 'Heel veel bedrijven respecteren de regels wel maar dreigen ook het slachtoffer te worden van zij die het niet ernstig nemen met de richtlijnen', zegt de Groen-politica. 'Ons gedrag bepaalt hoe de curve gaat evolueren. Hoe strikter we de maatregelen volgen, hoe beter we maatregelen kunnen afbouwen. Maar er kunnen pas terug meer mensen aan de slag als dat in de veiligste omstandigheden kan gebeuren'.

