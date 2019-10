Opmerkelijke beelden dan uit de Antwerpse Zoo. Daar heeft een haai afgelopen weekend een andere haai opgegeten. De grote haai die u ziet, is een zwartpuntrifhaai. Die leven al enkele maanden samen met drie andere haaiensoorten en vissen. Tot nog toe was dat altijd in harmonie, maar nu liep het dus mis. In het aquarium zwom één zwartpuntrifhaai plots rond met een stierkophaai uit de bek. Het dier overleefde het niet. Waarom het aangevallen is, is niet geweten. De zoo heeft nu uit voorzorg de andere stierkophaai verplaatst naar een ander aquarium. (video Twitter : Martijn Mostert)