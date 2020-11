88-jarige vrouw zwaargewond bij zinloos geweld

Een 88-jarige vrouw is gisteren zwaargewond geraakt bij een geval van agressie in Deurne. Het slachtoffer viel nadat ze een duw kreeg van een man die achter haar wandelde. Hij was onder invloed van drugs.

Gistermiddag stak een bejaarde vrouw de Herentalsebaan over ter hoogte van de Florent Pauwelslei. En man die daar achter liep, gaf haar zonder aanleiding een duw. De vrouw kwam ten val en moest zwaargewond naar het ziekenhuis worden gebracht.

Getuigen hebben kunnen beletten dat de dader zich uit de voeten kon maken. De man werd later ingerekend door de politie. Hij was onder invloed van vloeibare xtc. Hij werd ook overgebracht naar de kliniek en zal vandaag verhoord worden.

(bron en foto GvA)