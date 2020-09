Human Interest 89-jarige Jos is de beste buur van Mortsel

De 89-jarige Jos Hellemans is verkozen als Beste buur van Mortsel. Jos haalde het van 21 andere kandidaten in een verkiezing die georganiseerd werd door de stad Mortsel. Jos werd genomineerd door zijn twee buurvrouwen, maar het is duidelijk dat Jos erg geliefd is in de hele straat.