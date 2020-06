Minder dan 100 nieuwe corona-besmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn in ons land 89 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Zestien mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, dertien mensen kwamen om door het virus. Er werd geen enkel overlijden gemeld in de woonzorgcentra.

Van de 89 nieuwe gevallen wonen er 44 in Vlaanderen, 34 in Wallonië en 11 in Brussel. Het totale aantal besmette personen ligt nu op 59.437. Twee van de besmettingen werden vastgesteld in woonzorgcentra. In de ziekenhuizen zijn momenteel 573 patiënten opgenomen, één minder dan een dag eerder. Van hen liggen er 155 op de intensieve zorgen, eveneens een daling met één persoon op 24 uur tijd. Negen mensen mochten het ziekenhuis verlaten.

Sinds 15 maart zijn nu al 16.324 mensen genezen verklaard en uit het ziekenhuis ontslagen. Dertien mensen overleden in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis. Bij twaalf mensen was een coronabesmetting vastgesteld, bij de dertiende persoon gaat het om een vermoedelijke besmetting. In de woonzorgcentra was er geen enkel overlijden te betreuren. Het aantal overlijdens ligt nu in ons land op 9.619. Van hen stierf 48 procent in het ziekenhuis, 50 procent in een woonzorgcentrum, 0,5 procent in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6 procent thuis en elders.

Het overgrote deel van de sterfgevallen in het ziekenhuis (95 procent) zijn bevestigde gevallen. In de woonzorgcentra gaat het om 26 procent bevestigde gevallen en 74 procent vermoede gevallen. Sinds 8 maart werden in België al 602.856 coronatests uitgevoerd door de laboratoria, en nog eens 355.657 door het nationaal testing platform voor de woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten en triagecentra. 'Er worden in ons land nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de trends dalen. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen', aldus de FOD Volksgezondheid.