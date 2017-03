9 Antwerpse restaurants in Michelingids 'Main Cities of Europe'

Er zijn 9 Antwerpse restaurants opgenomen in de nieuwste editie van de gids 'Main Cities of Europe'. Het gaat om de zaken die hier in de Belgische editie van de Michelingids een ster of meerdere sterren hebben.

De gids geeft een overzicht van de belangrijkste adresjes in Europa. Sommige landen hebben geen eigen Michelingids en daarom is er een een overzichtsgids waar ook de toppers van een land als bvb Denemarken kunnen worden in opgenomen.

Antwerpen heeft 9 vermeldingen, met voorop de 2-sterrenzaken 't Zilte en The Jane en de 1-ster restaurants bij Lam en Yin, Bistrot du Nord, L' Epicerie du cirque, Het Gebaar, Kommilfoo, 't Fornuis en The Glorious.