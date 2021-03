9 arrestaties in onderzoek naar phishing

Het team cybercriminaliteit kon woensdag 9 verdachten arresteren in een onderzoek naar phishing. De verdachten maakten mensen geld afhandig door hen te benaderen met valse berichten. De opbrengst werd uitgegeven aan luxekledij.

In januari ontving Politiezone Antwerpen verschillende aangiftes door slachtoffers van phishing. Ze hadden allen een vals bericht ontvangen waarin de 'FOD Financiën Brussel' dreigde met een gerechtsdeurwaarder indien er geen betaling werd uitgevoerd via een bijgevoegde link. Wie de link aanklikte kwam op een valse website terecht. Via de informatie die door de slachtoffers werd ingegeven konden de verdachten toegang verschaffen tot de online bankapplicaties en geld van hun rekeningen halen.

Cybercriminaliteit

Via de onthaalkantoren van de politie kwamen de aangiftes terecht bij het gespecialiseerde team cybercrime van de lokale recherche. Zij konden na een doorgedreven onderzoek 8 verdachten in beeld brengen en identificeren.

Luxekledij

Het geld dat de verdachten konden buitmaken werd meteen gebruikt om zogenaamde 'paysafecards' aan te kopen in de supermarkt. Met deze kaarten kan men anoniem aankopen doen op webshops. De verdachten kochten op die manier heel wat luxekledij van dure merken (Dior, Louis Vuitton, Balenciaga...).

Huiszoekingen

Op woensdag 3 maart voerde de lokale recherche in opdracht van de onderzoeksrechter 8 huiszoekingen uit in Antwerpen, Mechelen, Kasterlee, Sint-Niklaas en Gent. Bij de huiszoeking in Gent kregen de rechercheurs bijstand van PZ Gent. De 9 verdachten konden allen gearresteerd worden, 4 van hen bevonden zich in Gent. Het betreffen 8 twintigers en 1 minderjarige. Er werden een aantal luxegoederen in beslag genomen, alsook elektronica die zal geanalyseerd worden voor het verder onderzoek. De meerderjarigen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen, de minderjarige mag het gaan uitleggen bij de jeugdrechter.