9-jarige Brasschatenaar overhandigt klimaatideeën

De 9-jarige Brasschatenaar Thomas Willems is als deelnemer aan het evenement ‘Kids Climate Conference’ ook ambassadeur van die klimaattop. Daarom overhandigde hij vandaag de 14 stellingen uit die conferentie aan het Brasschaatse Gemeentebestuur. “Al is Brasschaat een heel leuke gemeente om in te wonen, ik heb nog een schitterend voorstel”, knipoogt de gemotiveerde jongeman.

“Voor elke gekapte boom een nieuwe planten” of “een app die carpoolen beloont”. Het is een greep uit de creatieve en verrassende ideeën die 175 kinderen hebben bedacht om de toekomst van de aarde veilig te stellen tijdens de Kids Climate Conference, zeg maar een klimaattop voor kinderen.

“Brasschaat vind ik een hele mooie gemeente. Maar één ding zou ik wel een beetje willen veranderen. Elke school zou een stuk natuur moeten krijgen om voor te zorgen. Dat vind ik een héle leuke”, overtuigt Thomas.

Thomas uit Brasschaat die net 9 jaar werd wilde graag de burgemeester ontmoeten om zijn stellingen voor te leggen, maar ook de Klimaatbundel overhandigen en kort bespreken welke aanbevelingen voor Brasschaat van toepassing zijn.

De jongeman is er alvast van overtuigd dat de toekomst van onze planeet er rooskleuriger uit zal zien wanneer iedereen in ieder geval één van de aanbevelingen volgt. En als aandenken kreeg Thomas nog een pakket met speelgoed om buiten goed te ‘ravotten’, en ook een fles Kiddibul. “Toevallig mijn favoriet!”