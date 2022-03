90 G-hockeyers trainen samen in Edegem: "Veel scoren en veel verdedigen"

Nu zondag (13.30 uur) zal de Bosuil ongetwijfeld kolken tijdens de derby Antwerp-Beerschot, want het hele stadion is uitverkocht. Een zinderend decor dus, voor een derby die beide ploegen moeten winnen. Beerschot om nog iets van haar seizoen te maken, Antwerp om zich te herpakken na 3 op 12. Voor Antwerpcoach Brian Priske zou de derby wel eens kunnen bepalen of hij ook volgende week nog trainer is van the Great Old.