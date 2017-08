90-jarige slachtoffer van list met cake

Op het moment van de terroristische aanslag op de Ramblas in Barcelona gisteren was er ook een groep jongeren uit Antwerpen in de buurt. Ze zijn op reis in Spanje met Jongerentravel. Er kwamen bij de aanslag dertien slachtoffers om het leven. 100 mensen raakten gewond. 15 van hen zijn in kritieke toestand. De Antwerpse jongeren zijn allemaal veilig terug in hun hotel geraakt.