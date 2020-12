90% minder passagiers op Antwerp Airport door 2de lockdown

De tweede lockdown heeft ervoor gezorgd dat het opnieuw bijzonder rustig was op de Internationale Luchthaven van Antwerpen. In november verwelkomden we 1.910 passagiers op de luchthaven. Dit is een daling van 90,7% ten opzichte van de 20.532 passagiers in november 2019.

De daling van het aantal passagiers is het gevolg van de tijdelijke opschorting van de vluchten van de luchtvaartmaatschappij TUI Fly vanaf 9 november. Begin november waren er wel nog enkele vluchten naar Alicante. De bezetting van deze vluchten was zeer goed. TUI Fly heeft beslist om hun vluchten tussen 9 november en 11 februari 2021 tijdelijk te centraliseren in Brussel. De luchtvaartmaatschappij bevestigde wel dat de Luchthaven van Antwerpen ook in de toekomst belangrijp blijft voor hen.

In november voerde luchtvaartmaatschappij Air Antwerp hun vluchten naar London City uit met een aangepast vluchtschema. Door de aanhoudende reisrestricties is de vraag naar vluchten richting Londen beperkt. Daarom schort Air Antwerp hun vluchten tijdelijk op tussen 30 november en 31 december.

De verstrengde coronamaatregelen in Europa hebben ook een invloed op het aantal business vluchten. Zo merken we een daling van 41% ten opzichte van november 2019. Traditioneel is het najaar iets rustiger op het vlak van de business vluchten. De daling is nu iets groter en is vermoedelijk het gevolg van de tweede golf van het coronavirus waarmee een groot deel van de wereld te maken heeft.

December zal een zeer rustige maand worden op onze luchthaven, maar dat wil niet zeggen dat we stilzitten. We kijken vol goede moed uit naar 2021 en stellen alles in het werk om onze passagiers terug een veilig en comfortabel vertrek aan te bieden in het nieuwe jaar.