Marcel Paardekam is de nieuwe koning van het Gansrijden. En dat al voor de achtste keer. Afgelopen weekend stond in de Antwerpse polderdorpen alles in het van dat Ganzenrijden. Vanochtend moesten de Gansrijders dan ook nog eens de markt in Zandvliet opkuisen. En Marcel Paardekam, die genoot nog na.