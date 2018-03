91-jarige man knalt met wagen tegen gevel bankkantoor

In Lint verloor een hoogbejaarde man de controle over het gaspedaal van zijn wagen. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een gevel van een bankkantoor. De 91-jarige man wou de rotonde oprijden maar de wagen begon te tollen. De auto draaide een paar keer rond en kwam tot stilstand tegen dit pand. De man werd samen met zijn echtgenote met lichte verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis in Duffel. De man kende zijn weg in Lint, het is niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Mogelijk gaat het om een technisch defect aan de auto, dat zal nu onderzocht worden.