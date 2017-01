92 banen op de tocht bij Struik Foods in Schoten

De directie van Struik Foods Belgium heeft de ondernemingsraad vandaag ingelicht over haar intentie om de operationele activiteiten van de fabriek in Schoten stop te zetten. Daardoor komen 92 banen op een totaal van 107 op de helling te staan.

Struik Foods Belgium produceert voedingsmiddelen (soepen, paté, hotdogs, maaltijden in blik en halffabricaten) die bestemd zijn voor Europese markten zoals België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De fabriek in Schoten werd in 2000 door de groep Struik Foods Europe overgenomen.

Sinds de overname heeft Struik Foods Europe alles in het werk gesteld om de fabriek competitief en rendabel te maken. Ondanks alle commerciële inspanningen om nieuwe klanten en producties aan te trekken en investeringen over de jaren heen, is de fabriek structureel verlieslatend.

In deze context heeft de directie haar intentie bekend gemaakt om de operationele activiteiten van Struik Foods Belgium in Schoten stop te zetten. Indien deze intentie bevestigd zou worden, zouden 92 werknemers op een totaal van 107 hun job kunnen verliezen.

Bert Bonnema, Chief Operating Officer:"Ik besef uiteraard dat deze mededeling hard zal aankomen bij onze werknemers en hun gezin. Als onze intentie bevestigd wordt, zullen we een constructieve dialoog aangaan met onze sociale partners en we verwachten dat we de meest geschikte oplossingen kunnen vinden voor alle betrokken werknemers."

Sinds 1950 is Struik Foods Europe producent van kwaliteit soepen, sauzen en maaltijden onder andere onder A-merken als Struik, Ye Olde Oak, Sonnen Bassermann en B-merken California en Kung-Fu. Tevens is Struik Foods een grote speler op het gebied van private label voor de belangrijkste retailers in Europa. In haar sector verse, koelverse en houdbare producten heeft Struik Foods een sterke reputatie op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.

