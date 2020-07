92-jarige maakt coronagedicht

De 92-jarige Maria Avonts heeft een gedicht geschreven over corona.

Madame Corona is in ‘t stad! Heb jij haar soms gezien?

Voor vele mensen heeft ze wat: een griepje, hoest, en koorts misschien

Ja, zij loopt rond in onze stad: ‘t Is best haar te ontwijken, geef haar geen hand, blijf in uw kot, want zij gaat over lijken.

Wat kan dat kosten, zo’n visite? bloed, zweet en héél veel tranen; een massa geld voor onderzoek, niet ingevulde banen!

En blijft ze lang, dat kwade wijf, dan zullen wij ‘t bezuren, een helse plaag, ‘t staat buiten kijf, die lang, heel lang kan duren!

Maria Avonts.