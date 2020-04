92 procent recyclageparken weer open

92 procent van de recyclageparken is opnieuw open. Dat zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vandaag in het Vlaams Parlement. IDM, de enige intercommunale die de parken vorige week dicht hield, heeft nu ook een heropening op afspraak gepland. In Antwerpen blijven de recyclageparken nog wel gesloten.

Uit een bevraging blijkt dat 18 procent van de gemeenten een sterke toename van het sluikstorten heeft vastgesteld. 'Zoals u wellicht ook in de pers heeft gezien was er bij de meeste intercommunales bij aanvang van de dag een behoorlijk lange wachtrij', zei Demir. 'Maar deze wachtrij was in de namiddag meestal al verdwenen. Er zijn tot nu toe ook weinig incidenten gemeld. De mensen reageren positief dat de parken weer open zijn en ze tonen veel respect, discipline en begrip.'

Demir herinnerde er nogmaals aan dat een bezoek aan het recyclagepark zoveel mogelijk moet worden uitgesteld. 'Als er even veel mensen zouden komen als in normale omstandigheden, dan zouden de wachtrijen opnieuw aanzwellen, aangezien de recyclageparken slechts een bepaald aantal bezoekers tegelijk toelaten.'

Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil, organiseerde na de sluiting van de recyclageparken een bevraging bij 75 lokale besturen en afvalintercommunales. Daaruit bleek dat bijna 15 procent van de gemeenten een sterke toename van het zwerfvuil vaststelde. 78 procent van de gemeenten merkte geen of een beperkte toename. Wat sluikstorten betreft, merkte 18 procent een sterke toename.

Antwerpen

Alle stedelijke recyclageparken in Antwerpen blijven gesloten maar ophaling aan huis van grofvuil is wel mogelijk. Ook snoeiafval wordt opgehaald met de wekelijkse huisvuilophaling. Elektro wordt aan huis opgehaald door de Kringwinkel.

(foto Stad Antwerpen)