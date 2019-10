94 boetes tijdens controle-middag van de Antwerpse politie

De Antwerpse politie controleerde gistermiddag op foutparkeerders en andere inbreuken. Er werden maar liefst 94 boetes uitgeschreven.

Het verkeersondersteuningsteam van de regio West trok op pad om agressieve of asociale chauffeurs te vatten. Een motorrijder in de Londenstraat reed voor de neus van de politie door het rood. Hij werd onderschept en bleek niet ingeschreven. In de Kronenburgstraat werd een onverzekerd voertuig getakeld. Ter hoogte van de Groenplaats kreeg de politie een bestuurder in de gaten die het kruispunt blokkeerde, aan hoge snelheid optrok en de rechtsomkeer maakte waar het niet mocht. Na controle bleek de man rond te rijden zonder rijbewijs, dat was hij kwijtgespeeld na eerdere inbreuken. Hij legde ook een positieve drugstest af én bleek geseind met een bevel tot gevangenneming. Hij verblijft sindsdien in de Begijnenstraat. Op de Leien werd de verkeersploeg voorbijgestoken door een motorfiets die 90 kilometer per uur reed in de zone 50. De bestuurder mag zich verantwoorden voor de politierechter. Tot slot werd nog één bestuurder betrapt op rijden onder invloed van drugs, 3 bestuurder kregen een boete voor rijden met de gsm in de hand en 3 taxibestuurders voor het parkeren op de stoep.

Ook het wijkteam van Hoboken controleerde rondrijdende bestuurders. 3 bestuurders reden met de gsm in de hand. 1 bestuurder had drugs op zak en 1 iemand reed door het rood. 3 foutparkeerders werden beboet en 1 onverzekerd voertuig werd getakeld.