95 sluikstorters lopen tegen de lamp in Deurne

In Deurne zijn de voorbije weken 95 sluikstorters betrapt, een pak meer is dat dan de maanden voordien.



De nieuwe veiligheidscamera's die begin deze maand geïnstalleerd werden lijken dus meteen iets op te leveren. Vooral in de buurt van de Ter Heydelaan is een probleem. Enkele hardleerse sluikstorters kregen intussen al een proces-verbaal. Eén man werd tot maar liefst zeven keer toe betrapt bij het illegaal buitenzetten van zijn afval.