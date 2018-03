97 procent van Antwerpse instappertjes heeft al een plaats, nog 1.200 vrije plaatsen

Na de aanmeldingsperiode van het Antwerpse basisonderwijs heeft 97 procent van de kindjes die werden aangemeld voor de instapklas van het kleuteronderwijs een plek in een van de scholen van voorkeur. Dat meldt het Lokaal Overlegplatform (LOP) Basisonderwijs.

Er zijn 186 instappertjes die voorlopig niet terechtkunnen in een school naar keuze, maar stadsbreed zijn er nog 1.193 vrije plaatsen beschikbaar. Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower benadrukt dat de keuzevrijheid toeneemt, aangezien er al 244 vrije plaatsen extra overblijven na de aanmeldingsperiode in vergelijking met vorig jaar. Over alle schooljaren heen ogen de cijfers weliswaar minder rooskleurig - 75 procent van de 10.560 kinderen kreeg een plaats in een school uit de top drie van voorkeurscholen - maar in de schooljaren na de instapklas gaat het vaak om kinderen die al ergens naar school gaan en om een of andere reden willen veranderen.

Het aanmeldingssysteem in het basisonderwijs is in Antwerpen al een pak langer ingeburgerd dan dat in het secundair, dat dit jaar voor het eerst werd georganiseerd en waar niet alle scholen aan deelnemen. Schepen Marinower en LOP-voorzitter Luc Tesseur roepen minister van Onderwijs Hilde Crevits wel op om het Antwerpse systeem te koppelen aan de officiële inschrijvingssoftware van de Vlaamse overheid. 'Dat maakt meteen ook duidelijk welke kinderen al dan niet ingeschreven zijn', zeggen ze. Net als bij het secundair vraagt Antwerpen ook om de dubbele contingentering - waarmee een sociale mix wordt beoogd - om te zetten in een vrije keuze van steden en gemeenten.