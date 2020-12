A wensen op ATV

'A wensen' voor nieuwjaar op TV? Dat kan!

'A wensen' is een gloednieuw tv-programma op ATV en zet de Antwerpenaars in de spotlights. Heb je een hartverwarmende boodschap, trakteer je de kijker graag op een streepje muziek of een dansje, wil je verrassen op een andere manier? Stuur ons je filmpjes via awensen@live-entertainment.be. Heb je graag dat we met onze filmploeg langskomen? Ook dat kan je ons per mail laten weten. Misschien zijn 'A wensen' binnenkort op TV! Doen!

Het insturen van filmpjes kan tot 10 december

(themafoto Pixabay)