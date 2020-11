A.S. Adventure in financiële gevarenzone

A.S. Adventure voert gesprekken met zijn kredietverstrekkers over een schuldherschikking, zo schrijft De Tijd vandaag. De met schulden beladen outdoorketen werd fors getroffen door de coronacrisis.

Door de winkelsluitingen tijdens de eerste lockdown kromp A.S. Adventures omzet met een derde in de eerste vijf maanden van het jaar. De keten, goed voor 195 winkels in Europa waarvan een 50-tal in België, slikte tijdens die periode een recurrent bedrijfsverlies (rebitda) van 4,9 miljoen euro. Sindsdien is er beterschap. Er werden ook een aantal maatregelen genomen, zoals kortingen op de huurprijs. Maar de omzet zal in 2020 toch een kwart lager uitvallen dan vorig jaar (600 miljoen euro).

De keten zit bovendien opgescheept met een enorme schuldenberg. Op dat vlak zit ze in de gevarenzone. Om uit die situatie te raken onderhandelt ze met haar schuldeisers en de eigenaar PAI, een investeringsfonds. De kans is groot dat dat uitmondt in een omvangrijke schuldherschikking, meent De Tijd. Ook een nieuwe kapitaalinjectie van PAI is niet uitgesloten. De heikele situatie is een gevolg van het moeilijke jaar 2019, waarin A.S. Adventure grondig moest herstructureren in het VK en de stekker trok uit het Duitse McTrek. De record­resultaten in België en Luxemburg en een sterke prestatie in Nederland konden dat maar voor een deel compenseren.

(bron De Tijd - foto © Belga)