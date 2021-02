A12 richting Antwerpen vrijdagavond dicht in Ekeren voor asfalteringswerken

Komend weekend zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) asfalteringswerken uitvoeren op de A12 ter hoogte van het complex 16 Ekeren. In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 februari wordt de A12 richting Antwerpen volledig afgesloten en moet het snelwegverkeer een korte omleiding volgen over het complex Ekeren en de Noorderlaan (N180). Zaterdagochtend vanaf 10u gaat de A12 richting Antwerpen terug open en vervalt de omleiding. Het verkeer moet dan ter hoogte van de werfzone tijdelijk wel nog over één rijstrook passeren in plaats van twee.

Op de A12 komende van Nederland richting Antwerpen is het wegdek plaatselijk in slechte staat ter hoogte van het op- en afrittencomplex 16 Ekeren. AWV zal er de rechterrijstrook vernieuwen over een afstand van ongeveer een kilometer. Het oude wegdek wordt eerst afgefreesd en krijgt daarna twee nieuwe lagen asfalt. Vervolgens worden ook de wegmarkeringen nog opgefrist.



A12 nacht dicht richting Antwerpen, omleiding over complex Ekeren



Om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden worden de werken ‘s nachts en in een weekend uitgevoerd. Tijdens de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 februari wordt de A12 richting Antwerpen volledig afgesloten tussen 20u ’s avonds en 10u ’s ochtends. Het verkeer moet verplicht de snelweg verlaten via de afrit Ekeren, een terugkeerbeweging (U-bocht) maken op de Noorderlaan en vervolgens de oprit Ekeren nemen om zo de snelweg weer op te rijden.



Zaterdagochtend vanaf 10u gaat de A12 richting Antwerpen terug open en vervalt deze omleiding. Het verkeer moet dan ter hoogte van de werfzone tijdelijk wel nog over één rijstrook passeren in plaats van twee. Het nieuwe asfalt moet immers voldoende kunnen afkoelen. In de loop van zaterdagmiddag worden beide rijstroken opnieuw vrijgegeven.



Voor het verkeer op de A12 richting Nederland is er geen hinder.

(foto Google Street View)