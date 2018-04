A12 richting Brussel volledig versperd

Verkeersellende vanmiddag op de A12 richting Brussel ter hoogte van Wilrijk. De weg was daar een tijdlang volledig versperd door een kopstaart-aanrijding.

Even voor half één botste een vrachtwagen met drie auto's. Daarbij raakten naar verluidt twee personen gewond. Het wegtakelen van de voertuigen en het opkuisen van het wegdek duurde tot twee uur. Nadat dan de rijbaan was vrijgegeven, bleef het nog even aanschuiven in de file die van Antwerpen-Zuid tot in Aartselaar reikte. En iets na een uur was er nog een tweede ongeval ter hoogte van Wilrijk waardoor de linkerrijstrook ook een tijdlang versperd was.