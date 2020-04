A12 versperd door lading aardappelen

Een pas aangelegde opstelstrook op de A12 in Aartselaar is al verzakt en moet hersteld worden. Ter hoogte van het kruispunt met de Bist en Langlaar-steenweg, in de richting van Brussel is er een verzakking opgemerkt. Die moet hersteld worden, omdat de schade aan het wegdek groter wordt. Vanaf morgen zal de rechtterrijstrook op het kruispunt afgesloten worden. De werkzaamheden duren tot vrijdag.