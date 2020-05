Aan 100 km/u door de bebouwde kom

De verkeerspolitie controleerde heel het weekend op verschillende plaatsen in Antwerpen op snelheid en andere overtredingen. Eén chauffeur vloog aan 100 km door de bebouwde kom.

Op zaterdag reden 66 bestuurders aan een te hoge snelheid voorbij de flitscamera. 1 snelheidsduivel speelt zijn rijbewijs kwijt omdat hij aan meer dan 100 kilometer per uur door de bebouwde kom vlamde in de Steenovenstraat in Berendrecht. Beter nieuws was er op de Ter Heydelaan, daar hielden de meer dan 260 bestuurders die passeerden zich allemaal aan de toegelaten snelheid. Op de August Van de Wielelei passeerden 457 bestuurders, slechts 1 reed te snel.

Op zondag lieten 104 bestuurders zich vangen. Vooral op de Blancefloerlaan, waar maar liefst 44 van de 336 voorbijrijdende wagens te snel reden. Beter nieuws was er op de Gerard Le Grellelaan, daar reden slechts 2 van de 451 wagens te hard.

Verder werden er in de loop van het weekend 54 bestuurders beboet voor gsm-gebruik achter het stuur. 13 mensen kregen een boete voor het negeren van een rood licht, waaronder 2 fietsers, een voetganger en een persoon op een step. 7 personen die een overtreding maakten in een fietsstraat kregen een boete. 44 personen negeerden een verkeersbord C1 of D1. 3 onverzekerde wagens en een onverzekerde bromfiets werden in beslag genomen. 6 bestuurders werden beboet voor rijden over de trambedding, 2 voor het overschrijden van de volle witte lijn. 1 extreem lawaaierige wagen werd ook beboet, alsook een bestuurder die claxonneerde zonder geldige reden. Tot slot werden er nog meerder boetes geïnd bij vrachtwagenbestuurders die niet in orde waren met de tachograaf, overladen waren of hun lading niet voldoende veilig zekerden.