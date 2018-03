Aan deze onderwerpen willen de Antwerpenaren geld uitgeven

De thema’s van de Burgerbegroting van 2018 - 2019 zijn bekend. De inwoners van het district Antwerpen kozen onder andere voor huiswerkbegeleiding, gemeenschapstuinen en speelwater.



De afgelopen 2 weken namen heel wat inwoners van het district Antwerpen deel aan de startmomenten van de Burgerbegroting. Zij beslisten samen welke thema’s belangrijk zijn voor het district.

Op vrijdag 23 maart vond het laatste van 7 startmomenten plaats in ontmoetingscentrum NOVA. Alle resultaten van de 7 startmomenten zijn nu gebundeld. De 12 meest gekozen thema’s, die doorstoten naar het districtsforum, zijn:

- Huiswerkbegeleiding

- Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers

- Ondersteuning van het jeugdwerk

- Fietsvriendelijke straten

- Groen in straten

- Gemeenschapstuinen

- Meer sociaal contact

- Speelwater

- Kunst in het openbaar domein

- Cursussen en vorming

- Interculturele projecten

- Ontmoeting in de buurt.

Naast klassiek populaire thema’s zoals huiswerkbegeleiding, fietsvriendelijke straten en groen in straten, is er dit jaar een verrassende nieuwkomer: speelwater. Dit zijn fonteinen waar kinderen in kunnen spelen zoals de fontein in park Spoor Noord.

Op 26 en 28 april komen de inwoners samen op het districtsforum om 1,1 miljoen euro te verdelen over deze thema’s. Daarvoor kunnen ze zich vanaf nu inschrijven via www.burgerbegroting.be.

Nadat de budgetten zijn verdeeld over de thema’s volgt de projectronde. Alle inwoners van het district kunnen binnen de gekozen thema’s hun favoriete projecten indienen. Vervolgens kiezen inwoners op het burgerbegrotingfestival welke projecten in uitvoering gaan in 2019.

Op deze manier bepalen inwoners van het district volledig wat er met 10 procent van de begroting, of 1,1 miljoen euro, gebeurt. Eerst door de thema’s te kiezen, dan door het geld te verdelen over deze thema’s, vervolgens door projecten in te dienen binnen de vooropgestelde budgetten en ten slotte door projecten te kiezen.