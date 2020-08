'Aan het begin van elk schooljaar worden leerlingen gescreend'

Alle leerlingen, van kleuters tot middelbare scholieren, moeten bij het begin van het schooljaar getest worden. Daarvoor pleiten de onderwijskoepels.

Volgende week dinsdag gaan alle scholen weer open. Maar meteen terug naar de orde van de dag gaan zoals anders is niet mogelijk, klinkt het. Want door de lockdown hebben mogelijk heel wat leerlingen een leerachterstand opgelopen. Of ze kunnen emotionele problemen hebben. De test zou niet op punten staan, maar dient vooral om leerlingen in nood in kaart te brengen en hen nadien goed te kunnen begeleiden.