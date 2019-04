Aanbieder van cannabisolie als pijnbestrijder krijgt 8.000 euro boete

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Louis E. (65) uit Merksem, die cannabisolie als pijnbestrijder aanbiedt, veroordeeld tot een boete van 8.000 euro.

Bij een huiszoeking waren cannabisproducten aangetroffen met een te hoog gehalte van de werkzame, psychoactieve stof THC. Het bezit van en de handel daarin is strafbaar volgens de drugswetgeving. Louis E. heeft zijn rug kapot gewerkt in de haven. De klassieke pijnstillers hielpen niet, alleen cannabisolie bracht verlichting.

Begin 2015 begon hij het product aan te bieden in zijn webshop. Een belangenvereniging van medicinale cannabis lichtte echter het federaal voedselagentschap FAVV in en op 16 december 2017 werd er bij de beklaagde een controle uitgevoerd. In een koelkast werd cannabisolie, -pasta en knipafval van cannabisplanten aangetroffen. Er werden 29 stalen genomen, die door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) geanalyseerd werden. Acht stalen hadden een THC-gehalte van meer dan de toegelaten 0,2 procent. In een spuit met vloeistof werd zelfs een THC-gehalte van 59 procent aangetroffen. Zo'n hoge concentratie kan volgens toxicoloog Jan Tytgat psychotische reacties veroorzaken.

De beklaagde verklaarde dat hij de producten met een te hoog THC-gehalte nog ging aanlengen en dat ze voor eigen gebruik waren, maar dat vond de rechtbank niet aannemelijk. 'Hoe goed de bedoelingen van de beklaagde ook waren, het is niet wenselijk dat leken gaan experimenteren met cannabis voor medicinaal gebruik', klonk het in het vonnis. De rechtbank had wel begrip voor zijn pijnproblematiek en de context waarin hij de feiten gepleegd had. Hij kreeg daarom geen gevangenisstraf, maar enkel de minimumboete van 8.000 euro opgelegd. Louis E. vond dat alles behalve een gunst. 'Dit is er zwaar over', zei hij tegen de rechter. Door zijn eerdere veroordelingen kon hij echter geen opschorting of uitstel meer krijgen. Hij kan nog wel in beroep gaan tegen het vonnis.

