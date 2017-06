Vier jongens uit een school in Boom zijn voor de jeugdrechter verschenen. Ze waren een maand geleden betrokken bij de aanranding van een groep meisjes, die op schooluitstap waren in Technopolis in Mechelen. De vier minderjarigen werden door de jeugdrechters uit Mechelen en Antwerpen “gepaste maatregelen opgelegd”. Wat de maatregelen precies zijn, wordt niet gecommuniceerd in het belang van de minderjarigen.